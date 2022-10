"Eso a mí me chocó": Las críticas de Raquel Argandoña al nuevo programa de sexualidad de Tonka Tomicic

15 oct. 2022 - 09:20 hrs.

En duros términos se refirió la mítica figura de la farándula nacional, Raquel Argandoña, al nuevo proyecto de Tonka Tomicic, su programa de YouTube "Tenemos que hablar de sexo".

Fue en un espacio de Chilevisión en el cual la exMiss Fisa fue consultada sobre la apuesta de su excompañera de trabajo, mostrando su evidente descontento con el nuevo rol que tiene la exrostro de matinales.

"Yo conozco a Tonka, animadora del matinal, la mejor animadora de matinales tanto en Televisión Nacional como en Canal 13. Yo no soy cartucha, para nada, pero a mí me cuesta ver a Tonka en este formato", dijo la mamá de Kel Calderón tras ver la promo del programa de Tomicic.

"Eso a mí me chocó"

Una de las críticas de la exalcaldesa de Pelarco, fue sobre el lenguaje de Tonka, quien en la promo del espacio señala que en el programa "vamos a hablar de cómo tiramos los chilenos".

"Eso de que 'tiramos'... Tonka era tan como compuesta, era muy cuidadosa con lo que decía y también critiqué que en la promo se iba a dar un beso en la boca con Betsy Camino", sostuvo "La Quintrala".

"Eso a mí me chocó. Yo tengo millones de amigas lesbianas y yo las acepto, pero ver a Tonka en esa situación me chocó. No sé si Tonka siempre fue así, en el sentido de que fue tan liberal y se mostraba de otra manera", agregó.

Además, Argandoña reveló que fue invitada para participar del programa, pero que declinó la oferta.

"Le dije 'muchas gracias por la invitación, pero no voy a ser ningún aporte, porque a mí no me gusta hablar de sexo en televisión'", señaló.

Pese a sus críticas, Raquel elogió la figura de Tomicic, señalando que le gustaría volver a verla en la televisión abierta. "Tiene todo el derecho a reinventarse. Pero a mí me cuesta ver una Tonka así", cerró "La Raca".

