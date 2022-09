Con una rodilla lesionada: Ana Gabriel preocupa a sus fans en medio de gira de conciertos

30 sept. 2022 - 19:00 hrs.

La cantante Ana Gabriel confesó que sufrió un accidente que lesionó su rodilla, pero a pesar de eso continuará con sus presentaciones en la gira “Por amor a ustedes World Tour” en varios países de Latinoamérica.

La intérprete mexicana causó revuelo a principios de mes cuando anunció que bajo ningún concepto recibiría regalos o saludos de sus fans, por lo que hizo un llamado a sus admiradores a no tomarse la molestia de acercarse.

"Quiero pedirles un gran favor porque me han escrito, me han preguntado, que tienen regalos para mí, que quieren darme un abrazo. Quiero decirles que por esta ocasión que no compren nada, que no voy a recibir nada", enfatizó.

Ana Gabriel seguirá su gira con rodilla lesionada

Pese a las medidas estrictas para evitar contagiarse de alguna enfermedad, fue una caída la que quebrantó la salud de la cantante hace dos meses aproximadamente, pero por la falta de reposo aún se siente adolorida.

En una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram se puede ver a Ana Gabriel con una rodillera en la pierna derecha mientras se mantiene acostada, probablemente, haciendo terapias para su recuperación.

"Antes de empezar con la gira me caí y tengo lastimada la rodilla derecha. Me he hecho la valiente, pero anoche en especial me dolió mucho y como se me dobló la pierna, tuve que decirlo, no he querido comentar nada para no preocuparlos, pero sí traigo lastimada la rodilla", detalló en la leyenda de la publicación.

En otra publicación y tratando de tranquilizar a sus fans, la cantante de "Simplemente amigos" reconoció que tiene fuertes dolores, pero aclaró que no es un problema mayor y que requiere solo un poco de reposo para sentirse mejor.

