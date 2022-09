Ana Gabriel anuncia que no se tomará fotos ni recibirá regalos de sus fans: "Usted se debe a la gente"

07 sept. 2022 - 20:00 hrs.

Ana Gabriel anunció que no aceptará regalos de sus fans ni podrá tomarse fotos con ellos durante su próxima gira "Por amor a ustedes", debido al protocolo impuesto por la empresa productora.

Este 7 de septiembre, la intérprete azteca comenzó un tour que la llevará por varios países suramericanos. Colombia, Ecuador, Argentina Panamá, Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran entre las naciones que visitará la cantante.

En Chile, la intérprete se presentará el primero de octubre. Sin embargo, debido a que en pocas horas se agotaron las entradas, se anunció una segunda presentación para el día siguiente.

Ana Gabriel no recibirá fotos ni regalos

Mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram, Ana Gabriel le contó a sus fanáticos que no podrá recibir regalos ni tomarse fotografías durante la gira, por lo que pidió que no tratarán de hacerlo para evitar ser rechazados.

“Quiero pedirles un gran favor porque me han escrito, me han preguntado, que tienen regalos para mí, que quieren darme un abrazo, quiero decirles que por esta ocasión que no compren nada, que no voy a recibir nada”, enfatizó la cantautora de “Solamente amigos”.

Sin embargo, explicó que es parte del protocolo y el compromiso que adquirió por medio del contrato. “Me da mucha pena, ni siquiera poderme tomar fotografías, pero saben que de todas formas voy con todo el amor, con todo el cariño, con todo el esfuerzo que amerita la gira” añadió en el clip.

Anuncio genera polémica

El anuncio hecho por Ana Gabriel generó polémica entre sus fans, algunos de ellos no recibieron la noticia de la mejor manera y lo dejaron saber en los comentarios de la publicación.

“¿Y el dinero que paga la gente si lo puede aceptar? Doña recuerde que usted se debe a la gente, de ellos comen, no sean ridículos con esos protocolos, yo le recomiendo mejor no haga sus giras y quédese en casa, así no corre riesgo”, cuestionó un usuario de la red.

“No me parece que no recibas nada, si el público hace al cantante por Dios, si no va a recibir nada, entonces que no cobre la entrada, que sea gratis”, añadió otro usuario. “Buuuuu, existes como artista por la gente”, expresó un seguirdor.

La famosa artista azteca también recibió múltiples mensajes de apoyo de los fans que mostraron su comprensión en torno al repunte y la amenaza para la salud de la artista que significa el Covid-19.

