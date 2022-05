"No me he muerto": La respuesta de Ana Gabriel ante los rumores de su fallecimiento en redes sociales

22 may. 2022 - 22:15 hrs.

La cantante mexicana, Ana Gabriel, salió al paso sobre los rumores de su supuesto fallecimiento, información que circuló en redes sociales y preocupó a sus fanáticos.

Ante las publicaciones falsas, la artista difundió un post en su cuenta de Instagram para despejar cualquier duda y enviar un mensaje a sus admiradores.

Ana Gabriel promete sorpresas

La intérprete se mantiene concentrada en la gira que realiza por Estados Unidos, donde ha recorrido varias ciudades para reencontrarse con su público.

Recientemente, los fanáticos se alarmaron ante las informaciones que circularon en las redes sociales y la daban por muerta. Es por ello que comenzaron a indagar sobre la situación actual de la cantante, famosa por sus rancheras y melodías románticas.

El pasado mes de marzo Ana Gabriel también se llevó un susto en la tarima. Justo cuando se disponía a cantar se activó la alarma de incendios en un auditorio en Denver, Colorado.

La situación atemorizó a los asistentes y por poco reinó el caos. Minutos después, Ana Gabriel y su equipo informaron que se trató de una falsa alarma.

Probablemente, esta situación propició los rumores de una supuesta muerte. No es la primera vez que pasa por esto. En 2011 también circuló una información similar, según reseñó en aquel entonces el portal RPP Noticias.

Ante este nuevo episodio, ella misma se adelantó y dejó un mensaje para tranquilizar a todos.

“Después de algunos días de saborear el amor y las voces de mi Gente en Miami y de un nuevo público como el de Fort Myers Fl, por fin salgo de mi estupor para decirles lo agradecida que estoy, que soy el público sin dejar de ser la artista, porque me llenan el alma de amor, por todo lo que me llevo, GRACIAS”, dijo.

Antes de finalizar, la artista dejó claro que habrá Ana Gabriel por mucho tiempo y que está lista para completar su agenda de presentaciones.

“Quiero decirles que no me he muerto, que estoy lista para darle continuidad a la gira y cerrar con broche de oro en NY, y que pronto tendré noticias para Latinoamérica. LQM”, escribió al pie de la publicación.

