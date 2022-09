Las fotos de la boda de la actriz de "Rápido y Furioso" con los autos de la película y la hija de Paul Walker

Autos, lujo y mucho compañerismo. Así fue la boda de la actriz de "Rápidos y Furiosos", Jordana Brewster, quien se casó con el empresario Mason Morfit.

El matrimonio se realizó al aire libre en Santa Bárbara, California, y parte de los invitados fueron compañeros del elenco de la famosa película, incluso asistió la hija del fallecido Paul Walker.

View this post on Instagram

Todo sobre Rápidos y Furiosos

La novia lució un traje ajustado al cuerpo. El vestido tenía un corpiño que dejaba sus hombros al descubierto y un velo que caía sobre sus espaldas.

En cuanto al peinado de la actriz, llevaba un recogido bajo y dos flecos en su rostro; y en sus manos tenía un delicado ramo de rosas en tono crema.

El look rebelde de Emme y Seraphina que contrasta con la elegancia de Jennifer Lopez

Lo que más llamó la atención en la celebración fueron los autos de la película "Rápido y Furioso", los cuales estaban alineados unos al lado del otro. La novia junto a su esposo abordó un vehículo azul rotulado de la famosa película.

View this post on Instagram

Jordana Brewster, Mason Morfit marry in California, ride off in 'Fast & Furious' car https://t.co/FrLVN1fwfd pic.twitter.com/5NxHUxc2xg