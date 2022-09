"La vida te manda señales": Margot Kahl revela que tuvo cáncer a la piel durante sus años alejada de la TV

14 sept. 2022 - 13:00 hrs.

Margot Kahl, la conductora que al comienzo de la década del 2000 fue considerada en diversos estudios de opinión como la mujer más creíble de Chile, regresará a la televisión dentro de los próximos meses.

En el marco de su regreso, ha dado diversas entrevistas a los medios de comunicación, explicando qué fue de su vida durante los casi 20 años en los que estuvo ausente de la "pantalla chica".

Diagnosticada de cáncer a la piel

Kahl reveló que a lo largo de estos años, además de dedicarse a lo que es su profesión, la ingeniería comercial, también tuvo un problema de salud que afortunadamente no pasó a mayores: cáncer a la piel.

En la entrevista que dio a TVN, Margot recordó que se dio cuenta de su diagnóstico oncológico tras palparse un bulto extraño entre su hombro y espalda, al cual tomó fotos y comparó con otros similares en Internet, dando con la sospecha que tenía la enfermedad.

"Me autodiagnostiqué (...) Me tomé una foto, me metí a Internet, comparé con todas las fotos que había y dije 'esto es'. Pedí hora al dermatólogo y oncólogo. Le dije que no sabía lo que podía ser, él me mandó a hacer una biopsia y salió el resultado, confirmándolo", aseguró.

Su enfermedad fue detectada a tiempo, por lo que reconoció que "mentiría si te digo que lo alcancé a vivir como algo muy potente, porque la verdad no puedo compararlo a lo que vive otra persona". Aun así, la experiencia le sirvió para reflexionar sobre su existencia.

"De repente la vida te manda señales y piensas: '¿Y si esto fuese peor? ¿qué me faltó por hacer? ¿qué es lo que todavía tengo pendiente? ¿he dado gracias lo suficiente? ¿le he dicho a mis cercanos todo lo que los quiero?'. Esas cosas pasan por la cabeza, y es una llamada de atención, sin duda para disfrutar todo todavía más y quejarse menos", cerró.

