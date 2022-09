Aparece supuesto hijo de Shakira con actor colombiano y pide millonaria indemnización

13 sept. 2022 - 21:00 hrs.

El supuesto hijo de Shakira y del actor colombiano Santiago Alarcón apareció en un programa de televisión e insiste en su versión sobre el vínculo sanguíneo con ambos artistas.

El joven dio declaraciones al programa "Lo Sé Todo Colombia" y, según contó, en el año 1992 el actor conocido por la serie "El man es Germán" lo dio en adopción.

Las declaraciones ya habían sido rechazadas por Alarcón, quien días antes hizo públicos los mensajes que recibía del muchacho. Mencionó, además, que este le pedía 835 millones de pesos colombianos (172 millones de pesos chilenos) por daños y perjuicios.

El nuevo drama que gira en torno a la cantante Shakira y el actor colombiano comenzó a circular en redes sociales cuando Alarcón en un video publicado en Instagram contó que era extorsionado por un joven, de quien se reservó el nombre por asuntos legales.

En las imágenes, el actor habla de lo incoherente de la historia, que no comenzó ahora, sino hace cuatro años cuando recibió un mensaje en su Instagram.

“Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó”, recordó Alarcón. El actor aseguró que no le prestó atención por considerar que era algo descabellado, pues el chico aseguraba que su mamá era Shakira.

Sin embargo, la insistencia del supuesto hijo de Shakira y Alarcón continuó al punto de que ahora ha llegado a los medios de comunicación.

El muchacho en declaraciones a “Lo Sé Todo Colombia” insiste en ser hijo de ambos artistas. Niega que haya extorsionado a Alarcón, pero que sí solicita 165.000 dólares por daños y perjuicios, según informa Semana.

“Me dijo te voy a mandar a matar ¿Me va a mandar a matar? ¿a su propia sangre? Cuando él estaba en la serie El man es Germán, mis papás adoptivos hablaron del tema y yo sin querer, sin querer escuché”, dijo el muchacho, quien negó que hasta ahora haya buscado directamente a Shakira.

El hombre que asegura ser el supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira nos cuenta su versión

¿Qué ha dicho Shakira?

Sobre el tema la cantante colombiana no ha mencionado absolutamente nada hasta ahora. Ella se mantiene concentrada en sus asuntos profesionales; además de gestionar con sus abogados el proceso de custodia de sus dos hijos, Sasha y Milan de siete y nueve años, fruto de su relación con el futbolista Gerard Piqué.

