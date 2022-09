¿Shakira tiene un hijo desconocido? Actor denuncia a acoso de joven que dice que la cantante es su madre

08 sept. 2022 - 19:30 hrs.

Como si fuera poco para Shakira con los problemas que tiene con la separación de Gerard Piqué, la custodia de sus hijos y el fisco español, ahora en Colombia un actor denunció acoso por parte de un joven que dice ser hijo de la cantante.

Santiago Alarcón es un reconocido actor de teatro y televisión colombiano que reveló que, desde hace varios años, está siendo asediado por el chico. A través de las redes sociales, aseguró que en los últimos días ha llegado al límite de presentarse en su lugar de trabajo.

Alarcón aseguró que le restó importancia en un principio, porque todo carecía de sentido. Sin embargo, se vio obligado a denunciar al chico, porque teme por su familia y su vida.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Santiago Alarcón explicó que el joven le dejaba mensajes de voz diciendo que él y Shakira lo habían dado en adopción en 1992. El artista afirma que, para ese momento él tenía 12, además dice que no conoce a la cantante.

"Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco", comentó el actor colombiano.

"Este muchacho me enviaba mensajes por todas partes y yo bloqueaba sus cuentas. Me dijo hace poco que vivía en Canadá y que venía a verme porque viajaba a Colombia", agregó.

Alarcón asegura que el joven lo demandó por 835 millones de pesos y que fue a varios medios a denunciarlo, pero nada procedió, ya que la denuncia carecía de sustento.

También dijo que teme por su vida, pues "el muchacho", como él le llama para evitar difundir su nombre, lo visitó en dos oportunidades: en la primera el equipo de seguridad evitó que entrara, pero en la segunda logró colarse hasta los camerinos.

"Debo reconocer que no fue para nada agresivo y me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Yo lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme, porque les juro que entré en pánico, me dio miedo y pensé que me iba a hacer algo", indicó Alarcón.

