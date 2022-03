Actor mexicano que perdió su pierna por una trombosis reaparece con una prótesis: "Yo aposté por vivir"

El actor Juan Pablo Medina posa sonriente para la portada de GQ México. Su actitud es una muestra de poderosa resiliencia. Está recostado sobre un par de almohadas, su perro le acompaña y su prótesis descansa sobre su pierna. Lo que para el mundo es un complejo aparato, para él fue el boleto que le salvó la vida.

El actor mexicano habló por primera vez del camino que transitó luego de que un infarto silencioso le ocasionará una trombosis. El episodio lo puso ante una difícil decisión: perder su pierna o vivir, él apostó por la segunda opción. Ahora relata su experiencia, lo que debió enfrentar entonces y lo que vive ahora.

¿Por qué amputaron la pierna del actor Juan Pablo Medina?

Del momento en que su vida cambió recuerda muy poco, pues supone que la mente bloqueó los episodios dolorosos. Sin embargo, cuenta lo que debió hacer para garantizar su salud física y mental. “Todos vivimos instantes complejos, pero nada debe detenernos”, reflexionó durante una revista en exclusiva concedida a GQ México.

El infarto que sufrió Juan Pablo Medina le sobrevino durante la grabación de la serie “Horario Estelar”, el 15 de julio de 2021. De pronto comenzó a sentir un fuerte dolor de estómago y pidió que lo llevaran con su papá que es médico.

En un principio los doctores creyeron que era una intoxicación, pero en realidad sufrió un infarto que produjo coágulos internos en su corazón y en su pierna, y para salvarle la vida debió tomar una decisión difícil.

“Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir”, recordó el actor.

Su proceso de recuperación es largo. En medio de la crisis que enfrentó recuerda que hubo mucha especulación, se habló incluso de que el problema de salud lo ocasionó la vacuna contra el Covid-19, algo que negó completamente.

Medina confiesa que pensaba mucho en el futuro que le tocaría enfrentar. Todo para él cambiaría. “Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado”, recordó.

Fortaleza espiritual y salud mental

Ahora se adapta a su nueva realidad y a la prótesis que le acompaña. Al principio creía que no lograría estar de pie, sin embargo, el apoyo de médicos y familiares fue clave.

“No sé si lo que me pasó me transforme en un mejor actor. Las vivencias ayudan en la construcción de las emociones, así que probablemente sí; pero no estoy preocupado por eso. Mi equipo de trabajo tiene claro que el primer paso es que esté sano mental y físicamente”, manifestó.

Él sabe que puede ser inspiración para otros, aunque por ahora prefiere concentrarse en sí mismo y transitar primero el camino que le corresponde. “También tengo la ilusión de poder ayudar a los demás con mi ejemplo, pero debo estar bien y vivir este proceso de convalecencia”, argumentó.

