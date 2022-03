Joven que fue parte de Caso Cerrado contó "la verdad" detrás del programa de la Doctora Polo

Pese a que no tiene capítulos nuevos desde 2019, el programa "Caso Cerrado" sigue estando entre lo más visto en la televisión latinoamericana, mostrando casos impactantes de personas que quisieron resolver sus diferencias ante la Doctora Ana María Polo.

Por eso, cada vez que alguien entrega un testimonio de lo que pasaba en el set de televisión de la cadena Telemundo, rápidamente sus palabras se viralizan.

Todo sobre Doctora Polo

El caso de Lia Kathe

Una joven mexicana, que se identifica en redes sociales como Lia Kathe, recordó en su cuenta de TikTok cuando fue con sus padres a Estados Unidos a grabar el programa, cuando ella solo tenía ocho años de edad.

Tras ese video, sus seguidores le pidieron que contara toda la historia del viaje, cómo fue participar de "Caso Cerrado" y, en específico, si las historias que se transmiten son reales.

La joven relató que todo comenzó debido a que sus padres son amigos de uno de los productores del show, quien los incentivó a que participaran. Tras instalarse en Estados Unidos, los fueron a buscar a su hotel y los llevaron a Telemundo, donde se realizaban las grabaciones.

Una vez en el lugar, un encargado se les acercó y les dijo: "Ahorita les vamos a explicar cómo estará la dinámica, les vamos a pasar un libreto". Además, a ella, que solo tenía ocho años, le pidieron que dijera garabatos, a lo que ella reflexiona que "a mí no me gusta decir groserías, no va conmigo, pero me dijeron que para este caso tenía que decir groserías. Y yo de 8 años, dije 'no manches, ¿Cómo lo voy a hacer?'".

Posteriormente, la mexicana explicó que les pagaron 50 dólares por su actuación, los cuales pudo gastar en todo lo que ella quisiera.

En un video que también publicó en sus redes sociales, se puede ver el capítulo en el que ella incluso tose varias veces, debido a la intranquilidad que le provocaba estar en el set. "Yo estaba muy nerviosa y ahí me dijeron: ‘Acuérdate muy bien de todo’. Pero yo estaba muy nerviosa por lo de las groserías", sentenció.

Doctora Ana María Polo responde

En 2021, la Doctora Polo se refirió a las acusaciones de que las historias en el show eran falsas. “Vamos a hablar de esto un poco, porque yo creo que es importante para toda la audiencia. Todos los conflictos que se presentan en 'Caso Cerrado' son reales, o sea, en la materia los hechos ocurrieron, es una verdad”, respondió con contundencia la presentadora.

Reconoce que no siempre la persona que se presenta como el protagonista es el que realmente vivió o pasó por la experiencia. “Quizás por eso la gente dice que son ficticios, porque hoy en día, no se sabe lo que es la verdad o lo que es mentira”, añadió.

Reveló que en ocasiones los afectados no quieren salir en televisión y por esta razón algunos tienen que ser dramatizados. "Son personas que han tenido vivencias parecidas a lo que se está presentando, y muchas veces parte de su vida está reflejada ahí'', precisó.

Asimismo, explicó que el programa es un híbrido entre la realidad y casos que son representados. Cree que lo importante es la historia y que el expectador está viendo algo que es verdad, “aunque parezca loco”. Invitó a los televidentes a revisar cada caso expuesto y agregó que nunca les ha ocultado nada.

Todo sobre Famosos