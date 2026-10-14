Sindicato de Escondida aprueba oferta de BHP y evita la huelga: Acuerdo incluye bono de $28 millones y préstamo blando

14 oct. 2026 - 17:58 hrs.

¿Qué pasó?

Los trabajadores del Sindicato N.º2 de Supervisores y Staff de Minera Escondida aprobaron con un 64% de los votos la última oferta de la empresa, controlada por BHP, y evitaron la huelga. El nuevo contrato colectivo tendrá una vigencia de 36 meses.

Según informó Radio Bio-Bio, entre los principales beneficios económicos figura un bono de término de negociación que alcanza los $28 millones e incorpora un préstamo blando de $3 millones y otros montos asociados a las condiciones acordadas.

El acuerdo también contempla un bono de vacaciones de $1,5 millones, que se pagará en noviembre y será entregado a todo evento. A esto se suma una asignación mensual de movilización de $350 mil líquidos y un beneficio educacional de 25 UF para los trabajadores que no tienen hijos.

Beneficios familiares

En materia de beneficios familiares, la propuesta incorpora cobertura del 100% para la criopreservación de óvulos, además de un aporte líquido de $600 mil para sala cuna. También considera condiciones de reintegro laboral tras el postnatal, con un mes de trabajo posterior al término del permiso legal.

Tras la votación, la organización sindical valoró el resultado de una negociación que estuvo marcada por diferencias con la empresa, el rechazo de dos propuestas consecutivas y la instalación de un campamento de huelga en las afueras de la faena.

¿Qué dijo el sindicato?

Desde el sindicato señalaron en un comunicado que “pese a innumerables desacuerdos y desencuentros entre las partes negociadoras”, lo que incluyó el rechazo a dos ofertas consecutivas y la instalación de un campamento de huelga en las afueras de Escondida, “la presión y la unión de las bases logró que la Empresa accediera a la entrega de mejores y mayores beneficios”.

Desde BHP también destacaron las modificaciones incorporadas en materias que afectan a las trabajadoras, especialmente en situaciones de maternidad y en las asignaciones destinadas al cuidado infantil. Asimismo, relevó el monto acordado para el cierre de la negociación colectiva.

“De esta manera, los Supervisores y Staff siguen contando con un contrato líder en la industria para el segmento y se da término al proceso de negociación colectiva reglada”, señalaron desde la minera.

Pero más allá del acuerdo, desde el sindicato advirtieron que en “el mismo proceso nos mostró aquellas cuestiones que quedarán pendientes y que, sabemos, deberán ser materia de negociaciones en el futuro”.