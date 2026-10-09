"Quienes pierden son las personas": Alcalde Luksic cuestiona que el Teleférico Bicentenario no se integre al transporte público

09 oct. 2026 - 14:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Teleférico Bicentenario es uno de los proyectos más ambiciosos que está pronto a ser inaugurado y que permitirá conectar las comunas de Huechuraba y Providencia en solo 13 minutos.

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, manifestó su descontento por el sistema de pago que tendrá la obra, pues no estará integrado a la red de transporte público.

"Quienes pierden son las personas"

A través de una carta al director que envió el jefe comunal a El Mercurio, manifestó que el Teleférico Bicentenario "llegará sin estar integrado a la red de transporte público. Eso significa que no se pagará con Bip!, que cada tramo costará más de mil pesos, sin rebaja para estudiantes ni para personas mayores; y que, al no ser parte de la red, ninguna micro estará pensada para conectar con él".

Luego, manifestó: "Hace un año, el diputado Carlos Cuadrado nos acusó de levantar 'polémicas artificiales', porque según él la integración estaba asegurada. Hoy no hay nada asegurado. Al contrario: en las conversaciones con el Gobierno, la señal que recibimos es que no se integrará".

"Había un compromiso de Estado: Presidentes, ministros y subsecretarios de distintos gobiernos aseguraron que este teleférico sería parte del sistema de transporte público. Hoy, nada de eso está escrito", agregó Luksic.

"Quienes pierden son las personas. Una vecina de La Pincoya que trabaja en Las Condes podría ganar una hora al día. No lo hará, porque tendría que pagar dos mil pesos diarios más. Se pierde un transporte limpio, seguro, sin evasión y que saca autos y buses de la calle", indicó el alcalde de Huechuraba en su carta.

Alcalde Luksic hace un llamado al Gobierno

"Y hay una paradoja de fondo: el Estado ya garantiza por contrato los ingresos de esta concesión durante 23 años. El dinero público ya está comprometido; lo único que falta es la decisión de que sirva como transporte y no como un paseo para quien pueda pagarlo", señaló el jefe comunal.

"Además, se juega el futuro: si el primer teleférico urbano nace como atracción turística, ninguna ciudad con cerros, como Valparaíso, Antofagasta o Concepción, tendrá el suyo", expresó.

Por último, Máximiliano Luksik hizo un llamado a la administración del Presidente José Antonio Kast. "Hoy se discute el presupuesto 2027. Pedimos que el Gobierno tome la decisión y se la comunique a la ciudadanía. Las dudas nunca fueron artificiales", concluyó.

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