"Vamos a pasar la quinceca de octubre con inestabilidad": Alejandro Sepúlveda entrega su pronóstico del tiempo para Santiago

08 oct. 2026 - 07:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una mañana nublada, pero con claros de sol durante las próximas horas, tendrá Santiago este jueves. Según explicó el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, la nubosidad presente durante la mañana se debe a la humedad de la jornada anterior y no a precipitaciones.

“Esta nubosidad no es nubosidad de lluvia, es producto de la humedad que quedó ayer, el solcito que alumbró después y que con el frío de la noche se condensó”, señaló.

El comunicador anticipó que las temperaturas llegarán a los 18° o 19° al mediodía, pero el escenario cambiará durante la tarde.

Lluvia y tormentas durante la tarde

Sepúlveda explicó que la probabilidad de precipitaciones comenzará a aumentar entre las 14:00 y las 15:00 horas, mientras que el mayor riesgo se concentrará hacia la tarde-noche.

“La mayor probabilidad de precipitaciones y de tormentas eléctricas es a partir de las 17:00, 18:00 horas de la tarde hacia el anochecer, y eso hasta las primeras horas de la madrugada”, indicó.

Además, advirtió sobre la posibilidad de granizos locales, truenos, relámpagos y vientos que podrían alcanzar los 25 kilómetros por hora.

Para este viernes, en tanto, se espera nubosidad durante la mañana y la posibilidad de algunas precipitaciones menores. El sábado y domingo la probabilidad de lluvia se concentraría en la cordillera.

El panorama volvería a cambiar el lunes, con la llegada de una nueva baja presión que podría dejar precipitaciones desde la tarde hasta la mañana del martes.

¿Por qué está tan cambiante el tiempo?

El periodista especializado en meteorología explicó que la inestabilidad responde a diversos factores atmosféricos, entre ellos la oscilación de El Niño y el desplazamiento de una alta presión que habitualmente dificulta la llegada de lluvias a la zona central.

“Significa que el mar está más caliente, por lo tanto, hay más evaporación, al haber más evaporación, cualquier perturbación de la atmósfera tiene el combustible para activarse”, explicó.

Finalmente, Sepúlveda anticipó que la inestabilidad continuará durante los próximos días: “Vamos a pasar la quincena de octubre con inestabilidad”.

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