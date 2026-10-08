Encontraron a Nicolás: Joven que desapareció tras salir rumbo a su trabajo fue hallado en Puente Alto

08 oct. 2026 - 00:18 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de miércoles, se confirmó el hallazgo con vida de Nicolás Coronado, joven de 28 años cuyo paradero era desconocido tras salir desde Cerro Navia con destino a su lugar de trabajo en el sector del Metro Baquedano.

Según datos que pudo corroborar Meganoticias, el joven fue localizado en la comuna de Puente Alto. Su aparición se produjo pocas horas después de que sus familiares iniciaran una intensa búsqueda por la capital e interpusieran la denuncia correspondiente.

Nicolás fue encontrado por una guardia de seguridad de la zona, quien advirtió su presencia y dio aviso inmediato a personal policial. Aunque presentaba un estado de desorientación al momento del hallazgo, se constató que se encontraba en buenas condiciones generales de salud.

Estado de salud y procedimiento policial

Tras el aviso, el joven quedó a resguardo de efectivos de la 38ª Comisaría de Puente Alto, quienes adoptaron los procedimientos de rigor para acogerlo hasta que se reúna con sus familiares.

De momento, se desconoce cómo el joven terminó en el sector sur de la capital y el trayecto exacto que realizó desde su salida en Cerro Navia. Mayores antecedentes sobre las circunstancias de su desaparición deberán ser precisados a medida que se completen los protocolos policiales y el reencuentro con su familia.