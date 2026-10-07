Trabajadores de Minera Centinela del grupo Luksic inician huelga: Rechazaron oferta con bono de $22,5 millones

07 oct. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Los trabajadores de Minera Centinela, operación de Antofagasta Minerals del grupo Luksic, iniciaron este miércoles una huelga legal luego de que la mediación obligatoria ante la Inspección del Trabajo terminara sin acuerdo.

La paralización comenzó a las 8:00 horas y fue llevada adelante por los sindicatos de Minera Esperanza y Distrito Centinela, que en conjunto reúnen a más de 700 trabajadores.

Rechazaron oferta con bono de $22,5 millones

La huelga se concretó luego de que ambas organizaciones rechazaran la última propuesta presentada por la empresa, que contemplaba un bono de término de negociación de $22,5 millones líquidos.

La oferta también incluía un préstamo blando de $3,5 millones líquidos, un reajuste real de 2% del sueldo base y mejoras en otros beneficios, como incentivos variables, becas, aguinaldos y vacaciones.

Los sindicatos rechazaron la propuesta y posteriormente aprobaron la huelga con el 98,73% de los votos, en una consulta en la que participó el 100% de los trabajadores habilitados.

¿Por qué comenzó la huelga?

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con las diferencias de remuneraciones y beneficios que, según acusan los sindicatos, existen entre trabajadores que realizan funciones similares dentro de la misma operación, pero que pertenecen a distintas organizaciones sindicales.

Las directivas buscaban que la empresa estableciera un mecanismo para terminar con lo que califican como discriminación, y así evitar que vuelvan a producirse durante la vigencia del nuevo contrato colectivo.

¿Qué dice la empresa sobre la huelga?

Minera Centinela negó que exista discriminación por afiliación sindical y sostiene que las diferencias entre los distintos instrumentos colectivos responden a que fueron negociados en momentos diferentes y bajo condiciones propias de cada proceso.

De todas maneras, la empresa aseguró que mantiene su disposición al diálogo: "La compañía respeta la decisión de los trabajadores y mantiene su disposición a continuar las conversaciones con sus representantes para alcanzar un acuerdo que considere los intereses de ambas partes".

La compañía también afirmó que, pese a las posibles afectaciones propias de una huelga, la producción proyectada de Minera Centinela se mantiene sin alteración.

La operación está ubicada en la Región de Antofagasta, a unos 21 kilómetros de Sierra Gorda, y es controlada por Antofagasta Minerals, que posee el 70% de la propiedad, mientras que el 30% restante pertenece a Marubeni Corporation.

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