Casa colapsó y destruyó vivienda de vecina en San Miguel tras lluvias: Cayó encima de auto recién comprado

07 oct. 2026 - 04:55 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia que afecta a la capital sigue generando estragos en distintas comunas. En la calle Oran, en la comuna de San Miguel, el derrumbe de una propiedad abandonada hace meses destruyó gran parte de una vivienda de una vecina de la tercera edad que habita en el sector hace más de 50 años.

La emergencia provocó la pérdida total de la cocina de la vivienda, además de aplastar por completo el vehículo recién comprado por el yerno de la propietaria. Pese a la fuerza del colapso, no se registraron personas lesionadas.

El impacto del colapso y el testimonio de la propietaria

El hecho ocurrió de manera imprevista cuando la estructura de ladrillos cedió producto de la humedad acumulada por las constantes precipitaciones. La dueña de casa relató los momentos de incertidumbre que vivió al escuchar el estruendo que provocó la emergencia.

"Fue terrible. Yo estaba ahí en la pieza mía y sentí un golpe grande. Dije 'chocaron la camioneta u otro vehículo', y mi yerno se paró a ver y era su camioneta a la que le cayó la pared encima", recordó Silvia.

La familia calificó como un milagro que tanto el yerno de la dueña de casa como su nieto bajaran del vehículo solo minutos antes de que cayera la pesada estructura sobre el automóvil.

Riesgo de derrumbe y un arrendatario que se niega a evacuar

A raíz de la falla estructural, la cocina quedó al descubierto y los techos presentan aberturas críticas. Debido al peligro inminente de nuevos desprendimientos por la continuidad de las lluvias, personal municipal evacuó a Silvia hacia la residencia de un familiar.

Sin embargo, en el segundo piso de la propiedad permanece Jorge, arrendatario de la vivienda, quien se ha negado a abandonar el lugar por temor a que la casa sufra robos o sea ocupada ilegalmente mientras permanece desprotegida.

Desde el municipio de San Miguel informaron que los equipos de emergencia se encuentran con alta demanda atendiendo la contingencia comunal, por lo que los trabajos de remoción de escombros y apoyo estructural en la propiedad se concretarán durante las próximas horas.