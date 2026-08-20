Jeannette Jara critica la gestión del Gobierno de Kast: "Nos quedamos cortos en los temores"

20 ag. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de su visita a Montevideo, Uruguay, para participar en el Congreso Panamericano, encuentro que reúne a diversos referentes del progresismo internacional, la exministra del Trabajo y excandidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, lanzó duras críticas contra los primeros meses de Gobierno de Kast.

En conversación con la diaria Radio, la exabanderada de la izquierda analizó el rumbo político y económico del país, asegurando que el impacto de la actual gestión sobrepasó los pronósticos planteados durante la campaña.

Críticas a las agendas de seguridad y economía

Al ser consultada sobre el desempeño de la administración tras su arribo a La Moneda, Jara fue enfática en señalar que el impacto de la gestión ha superado los diagnósticos iniciales de la oposición. "Creo que nos quedamos cortos en los temores que podían haber de un gobierno de ultraderecha. La agenda que han impulsado ha sido bien radical, bastante ideologizada y muy similar a la de otros países", afirmó, comparando el sello del Ejecutivo con el modelo que plantean en Argentina Javier Milei y Abelardo de la Espriella en Colombia.

Respecto al combate a la delincuencia, eje central del programa del actual Gobierno, la exministra cuestionó el cumplimiento de las promesas de campaña. "El Presidente Kast ganó bajo una consigna que era proveer de seguridad pública al país, pero su énfasis no ha estado ahí. Prometió una cosa, pero ha hecho otra, y ha sido principalmente profundizar un sistema económico en el cual los que más tienen, tienen posibilidad de seguir teniendo más. En vez de combatir la desigualdad, hemos retrocedido en Chile", sostuvo.

Impacto del alza de los combustibles

En materia económica, la exsecretaria de Estado abordó la ralentización de la actividad y aseguró que Chile se encuentra en una recesión técnica. En ese contexto, apuntó al impacto directo que tuvo el alza de los combustibles tras shocks externos y a la decisión del Gobierno de no aplicar mecanismos de subsidio o contención.

"Se le traspasó a toda la ciudadanía el costo de esta alza de los combustibles. En Chile hay mecanismos para hacer subsidio en este tipo de materias, pero el Presidente optó por que los chilenos asumieran el costo, lo cual ha tenido efectos directos en el bolsillo y la economía", recriminó.

Asimismo, cuestionó los ajustes presupuestarios aplicados por la administración central en el aparato estatal. "Cuando dice 'voy a hacer recortes en el sector público' y los aplica, al retirar ingresos o dinero de la economía, nuevamente el crecimiento va a la baja. Vamos en un círculo donde hay un discurso por un lado, pero una realidad por otra", añadió.

Reforma de seguridad y debate parlamentario

Frente a la propuesta de reforma en seguridad impulsada por el Ejecutivo, que contempla la posibilidad de facultades para estados de excepción constitucional de larga duración, Jara calificó la iniciativa como una medida de corte autoritario y dudosa eficacia. "Son medidas poco efectivas para el combate concreto a la delincuencia", argumentó.

Finalmente, la excandidata presidencial llamó a la oposición a juntar fuerzas de cara a los próximos desafíos electorales y a dar la disputa en el terreno digital, advirtiendo sobre la necesidad de conectar con las demandas urgentes de la ciudadanía. "La oposición tiene la tarea de construir unidad dentro de la diversidad. Quien sea la persona que encabece el proyecto para volver a dirigir el destino de Chile va a contar con mi apoyo, y si soy yo, también cumpliré con mi responsabilidad", concluyó.