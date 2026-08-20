Adulto mayor fue golpeado durante violento robo en Coronel: Delincuente le sustrajo $17 mil

20 ag. 2026 - 08:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo afectó a un adulto mayor al interior de su domicilio en Coronel, región del Biobío, luego de que un delincuente lo golpeara y lanzara al suelo para sustraerle dinero y sus teléfonos celulares.

El hecho ocurrió durante el pasado fin de semana, cerca de las 16:00 horas, en un inmueble ubicado en calle La Central, casi en la esquina con Los Carrera, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa cómo el sujeto ingresa al domicilio y agrede físicamente a la víctima, a quien patea y lanza al suelo antes de registrar el lugar y escapar con dos celulares y los $17 mil que el adulto mayor tenía en efectivo.

"Me trajinó, me sacó mi celular": víctima relata el robo

Tras el violento episodio, el adulto mayor relató parte de lo ocurrido y aseguró que momentos antes se encontraba compartiendo con su familia.

"Habíamos recién comido en familia, me trajinó, me sacó mi celular, lo restante que me quedaban eran 17 mil pesos", contó la víctima.

Su hija, en tanto, manifestó su impacto por la violencia utilizada por el delincuente, especialmente considerando que el hecho ocurrió a plena luz del día.

"Nunca pensé que eso le iba a pasar a mi padre, una persona en plena luz del día, eran como las 4 de la tarde. Nunca pensé que iba a hacer lo que hizo, entró, lo tiró al piso", relató.

Carabineros confirma registro audiovisual del ataque

El comandante Claudio Jiménez, de la Cuarta Comisaría de Coronel, confirmó que el hecho ocurrió al interior del inmueble y que existe un registro audiovisual que da cuenta de la agresión.

"Él se encontraba al interior de su inmueble, ingresa un joven, lo agrede, existe registro audiovisual del hecho y los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público", señaló.

El funcionario policial agregó que la víctima manifestó no presentar lesiones producto de la agresión.

El hecho fue denunciado ante Carabineros días después de ocurrido y, hasta ahora, el autor permanece sin ser detenido.

Investigan identidad del delincuente

Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros se encuentra realizando diligencias para establecer la identidad del responsable y dar con su paradero.

Los registros audiovisuales serán parte de los antecedentes que serán analizados durante la investigación y que podrían ser claves para identificar al sujeto.

Desde la Municipalidad de Coronel confirmaron que se entregará acompañamiento al adulto mayor y su familia, tanto en materia psicosocial como jurídica.

El director de Seguridad Municipal de Coronel, Iván Segura, señaló que se dispondrán estos apoyos para la víctima, quien fue afectada por el violento robo ocurrido al interior de su propio domicilio.