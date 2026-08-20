Delincuentes cometieron millonario robo en solo 30 segundos a perfumería

20 ag. 2026 - 06:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento y millonario robo afectó a una perfumería de la zona sur del país, en la comuna de Curanilahue, región del Biobío. Un grupo de delincuentes ingresó al local armados, intimidó a trabajadores y clientes, y concretó el ilícito en apenas cerca de 30 segundos.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del recinto. En las imágenes se observa cómo los antisociales ingresaron al local mientras había clientes, quienes fueron amedrentados y no opusieron resistencia ante la presencia de los delincuentes.

Los sujetos portaban al menos un arma de fuego y utilizaron mochilas para cargar rápidamente las especies sustraídas antes de darse a la fuga.

Clientes fueron amedrentados durante el asalto

El violento hecho ocurrió en la perfumería Alter Ego, ubicada en calle Los Leones de Curanilahue, hasta donde llegaron al menos tres delincuentes.

Al momento del asalto había clientes al interior del recinto, quienes, al igual que los trabajadores y dueños, no opusieron resistencia. Según los registros audiovisuales, uno de los sujetos apuntó con un arma de fuego a una trabajadora y también a uno de los clientes para intimidarlos.

En cerca de 30 segundos según los primeros antecedentes— los antisociales lograron cargar las especies en mochilas y abandonar el lugar.

Cámaras serán clave para identificar a los responsables

Tras el robo, Carabineros adoptó las primeras diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los involucrados.

Los registros de las cámaras de seguridad serán levantados y analizados para establecer la identidad de los delincuentes y las posibles vías de escape que habrían utilizado tras abandonar la perfumería.

Hasta ahora se ha confirmado la participación de al menos tres sujetos, aunque no se descarta que hayan contado con cómplices, situación que también será parte de la investigación.