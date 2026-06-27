Enfermera del SAMU de Coronel fallece tras accidente de tránsito ocurrido mientras acudía a una emergencia

27 jun. 2026 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

El hospital de Coronel confirmó el fallecimiento de Susana Ximena Puchi Hernández, enfermera reanimadora del SAMU del Hospital San José de Coronel, quien perdió la vida luego de verse involucrada en un accidente múltiple registrado durante la tarde del pasado viernes en la Ruta 160.

La profesional se trasladaba junto a un equipo de emergencia en un móvil avanzado del SAMU para acudir a un procedimiento de rescate, cuando la ambulancia quedó involucrada en una colisión de alta energía que afectó a varios vehículos. Producto de la gravedad de sus lesiones, Susana Puchi fue trasladada hasta el Hospital San José de Coronel, recinto donde falleció.

Según antecedentes preliminares, el accidente se habría originado luego de que un hombre cayera desde una camioneta hacia la calzada, situación que habría provocado maniobras evasivas de otros conductores y una posterior cadena de colisiones. La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias instruidas por el Ministerio Público para establecer la dinámica y las causas del siniestro.

La tragedia también dejó a otros dos integrantes del equipo SAMU con lesiones graves. El conductor del móvil permanece internado en un recinto asistencial, mientras que el técnico en enfermería fue trasladado hasta el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente para recibir atención médica.

Susana Puchi Hernández dedicó cerca de 15 años de servicio al Hospital San José de Coronel, desempeñándose en el área de emergencias y como parte del equipo SAMU, donde fue reconocida por sus colegas por su compromiso y profesionalismo.

Desde el hospital lamentaron profundamente su partida y señalaron que “esta tragedia no solo enluta al recinto hospitalario, sino que entristece a toda la comuna de Coronel”, destacando que la enfermera reanimadora dejó “una huella imborrable” en la institución.