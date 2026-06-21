Sorpresivo control antidrogas a buque Japonés que cargó astillas de madera en Corral

21 jun. 2026 - 09:06 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de las estrategias de seguridad marítima y control de fronteras, un equipo multisectorial liderado por la Armada de Chile coordinó una inspección antinarcóticos a un buque internacional, registrado bajo el pabellón de Japón, que se encontraba atracado en el puerto de Corral, Región de Los Ríos.



El operativo conjunto contó con la participación de personal de la Gobernación Marítima de Valdivia, la Capitanía de Puerto de Corral, Carabineros de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas.



En concreto, las autoridades abordaron el navío "Daio Austral", el cual arribó procedente de Japón al terminal de Portuaria Corral con el objetivo de cargar astillas de madera. Su llegada marcó el inicio de las operaciones del nuevo domo del recinto portuario, infraestructura ligada a Hanseatic Global Terminals Latin America y a la Sociedad de Inversiones Portuarias IP.