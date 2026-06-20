Agresión a ministra Lincolao: Universidad Austral cierra investigación y sanciona a cuatro estudiantes involucrados

20 jun. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Universidad Austral de Chile dio por finalizados los procesos disciplinarios internos en contra de los cuatro estudiantes involucrados en la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad académica en dependencias de esa institución.

El hecho ocurrió el pasado 8 de abril en la ciudad de Valdivia. La secretaria de Estado aseguró haber permanecido dos horas retenida en el Aula Magna de la universidad, mientras afuera se registraban barricadas. También dijo recibir insultos racistas y un golpe en la cabeza con un objeto metálico al intentar salir.

¿Qué resolvió la Universidad Austral?

A través de un comunicado, la institución señaló que, tras concluir la etapa de investigación y resguardando los datos personales de los involucrados, se determinó la participación de cuatro estudiantes de la universidad en los hechos.

"En apego a la normativa, (...) se dispuso la suspensión académica según su grado de responsabilidad: tres semestres para un estudiante, dos semestres para un estudiante y un semestre para dos estudiantes. Las resoluciones ya fueron notificadas a cada uno de ellos", se indicó en el escrito.

Ya concluida esta etapa, en la misiva se hizo un fuerte llamado a la comunidad: "Lo que nos define como institución no son los momentos en que todo transcurre sin conflicto, sino la forma en que enfrentamos las dificultades".

La Universidad Austral de Chile remarcó su "historia construida sobre el rigor académico, el pensamiento crítico y el compromiso genuino con el sur de Chile y el país".

"Esos atributos no están en cuestión; al contrario, nos orientan en las tareas que vienen, tales como el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de nuestros reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia", concluyó el comunicado.

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