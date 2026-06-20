Parquemet despliega cartelera gratuita de actividades por vacaciones de invierno

20 jun. 2026 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de ofrecer espacios de encuentro, recreación y aprendizaje para niños, niñas y sus familias durante el receso escolar, el Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet) presentó una completa programación de actividades gratuitas para estas vacaciones de invierno, las que se desarrollarán tanto en el Cerro San Cristóbal como en el Zoo Nacional y la Red de Parques Urbanos administrados por la institución.

La cartelera contempla talleres educativos, espectáculos en vivo, actividades deportivas, ferias de emprendimiento, juegos tradicionales y experiencias de educación ambiental, distribuidas en distintos parques de la capital para acercar la oferta recreativa a las comunidades.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra la Feria de la Naturaleza, que ocupará las dos semanas de vacaciones con distintas actividades de educación ambiental y conservación animal dentro del Zoo Nacional.

La instancia permitirá a los visitantes conocer más sobre la protección y conservación de la fauna silvestre, acercando contenidos educativos a las familias de manera entretenida e interactiva.

En paralelo, quienes visiten el Parque Metropolitano podrán disfrutar del tradicional Mercadito del Parque en el sector Cumbre, espacio dedicado a las artesanías y el emprendimiento local, además de la Ludoteca Nómade, que llevará juegos de madera tradicionales a distintos puntos del recinto para promover la recreación familiar al aire libre.

La programación cultural considera talleres de pintura y funciones de títeres en el histórico Salón Tudor, además de presentaciones temáticas inspiradas en personajes infantiles y espectáculos de K-pop en la Terraza de la Estación Foster.

Asimismo, los fines de semana se desarrollará una exposición mundialera y jornadas de intercambio de láminas para los fanáticos del fútbol en la explanada de la Estación Foster del Teleférico.

Otra de las actividades destacadas será el ciclo “Teatro al Choque”, iniciativa que contempla jornadas artísticas y culturales para toda la familia en distintos parques urbanos de la región. La propuesta incluirá talleres de zancos, danza folclórica, chinchineros, música en vivo y medidas de apoyo para personas neurodivergentes, fortaleciendo el enfoque inclusivo de la programación.

Las vacaciones también estarán marcadas por eventos deportivos abiertos a la comunidad. Entre ellos destaca la realización de Squadra Cross 2026, competencia de ciclocross que se desarrollará en el Parque Peñalolén, y el torneo urbano “Reyes de la Calle”, que reunirá a los mejores exponentes del streetball en el Parque Brasil.

Desde Parquemet hicieron un llamado a las familias a revisar a través de la página web y las redes sociales institucionales la programación completa y participar de las distintas actividades disponibles durante estas vacaciones de invierno.

"Queremos que las familias aprovechen estos espacios públicos, seguros y gratuitos. Que niños, niñas y adultos puedan disfrutar de experiencias recreativas, culturales, deportivas y educativas en contacto con la naturaleza, tanto en el Cerro San Cristóbal como en nuestra Red de Parques Urbanos", señaló Marisol Torregrosa, directora (s) de Parquemet.