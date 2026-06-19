Megatobogan de hielo CoolSlide en Las Condes: Conoce los precios y horarios para disfrutar en familia estas vacaciones de invierno
- Por Ariel Araya
Quedan pocos días para que comiencen las esperadas vacaciones de invierno, y no cabe duda de que los panoramas al aire libre son los ideales para disfrutar en familia.
Una propuesta innovadora y ambiciosa que llamará la atención durante la temporada es el estreno de CoolSlide, el primer y más grande tobogán de hielo en Chile.
La experiencia tendrá lugar en el Parque Araucano de la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, tras una alianza estratégica entre la municipalidad y Street Machine.Ir a la siguiente nota
El panorama se enmarca en el "Invierno Mágico", iniciativa que incluye el esperado regreso de La Gran Rueda y la pista de hielo para patinar en familia.
¿Qué es CoolSlide?
CoolSlide es un impresionante complejo de toboganes de hielo comparable en altura a un edificio de cuatro pisos que debuta por primera vez en Chile.
De acuerdo a su sitio web, cuenta con una estructura de ocho metros de alto, 12 pistas de descenso simultáneas y un recorrido de 30 metros sobre hielo.
Su diseño ofrece adrenalina segura y diversión garantizada: el descenso alcanza velocidad gracias a una inclinación de 17 grados, permitiendo que todos se deslicen las veces que quieran durante una hora.
¿Cuáles son los horarios y precios?
El panorama se extenderá por todas las vacaciones de invierno, comenzando este sábado 20 de junio hasta el lunes 5 de julio. Los horarios son desde las 11:00 a 22:00 horas.
La venta de tickets se hace a través de Punto Ticket y el valor para los toboganes de hielo "CoolSlide" varía dependiendo de cuántas veces se ocupen:
Deslizarse dos veces: $6.000 niños y adultos
Deslizarse cuatro veces: $10.000 niños y adultos.
Para más información, ingresa a este link.
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