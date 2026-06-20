"Una siempre tiene que estar centrada": Cantante Alanys Lagos se sinceró sobre su actual situación sentimental

20 jun. 2026 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

Alanys Lagos protagonizó un distendido momento durante su participación en el programa "Sin Editar", conducido por Pamela Díaz.

La cantante nacional de rancheras de 20 años conversó sobre distintos aspectos de su vida, aunque una serie de preguntas sobre el amor terminaron generando una inesperada secuencia de respuestas.

Todo comenzó cuando la artista comentó: “Estoy tan enamorada”, aunque segundos después se retractó de inmediato. “¡Ah!, mentira... Mentira, mentira, no estoy enamorada... ¡Ah, mentira!”, expresó, provocando risas en el estudio.

Entre confusiones y bromas

En tanto, la situación continuó cuando intentó explicar su comentario. “Uno siempre tiene que estar enamorada”, señaló inicialmente, aunque volvió a corregirse casi de inmediato. “Ay, ¡ya, nada es verdad! ¡Basta!”, agregó.

En medio de la conversación, Pamela Díaz reaccionó entre risas y comentó: “Que yo no he dicho nada”. Ante eso, Lagos respondió: “Perdón, perdón, perdón”, mientras intentaba ordenar sus ideas. Más tarde, la conductora le dijo: “Tienes mucho análisis en tu cabeza”, a lo que la cantante contestó: “Sí, puede ser... ¿o no?”.

La pregunta sobre su presente sentimental

Tras ese intercambio, Pamela Díaz decidió preguntarle directamente por su situación amorosa actual. “¿Estás pololeando, amiga?”, consultó la animadora.

“Eeeh... No”, respondió Alanys. Sin embargo, cuando Díaz le preguntó si estaba saliendo con alguien, la artista volvió a dudar antes de responder. “¿Ah?... ¡Ah! ¡No! No, no, no... Es que siempre igual es bueno dejar en la duda... Ja, ja, ja... Mentira, uno siempre tiene que ser profesional y una profesional nunca está en nada”, expresó.

La respuesta provocó nuevas risas durante la entrevista. Pamela Díaz entonces le comentó: “Los artistas no pueden andar con un personaje cuando están en un momento bueno”.

La conversación concluyó con una breve reflexión de la cantante, quien cerró el tema afirmando: “Una siempre tiene que estar centrada”.

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