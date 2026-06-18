Condenan a tres exagentes de la DINA por homicidio de secretaria en atentado contra Orlando Letelier

18 jun. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a tres exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el homicidio calificado de la ciudadana estadounidense Ronnie Karpen Moffitt, crimen ocurrido el 21 de septiembre de 1976 en Washington D.C., Estados Unidos.

En la sentencia, la magistrada impuso penas de 15 años de presidio a Pedro Octavio Espinoza Bravo, José Octavio Zara Holger y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, al establecer su responsabilidad como autores del delito.

El atentado que terminó con la vida de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt

La investigación encabezada por la ministra Plaza acreditó la existencia de un plan desarrollado por agentes de la DINA para ejecutar atentados fuera del territorio nacional contra ciudadanos chilenos opositores al régimen militar.

Según establece el fallo, se realizaron diversas coordinaciones internacionales en las que participaron Armando Fernández Larios, Michael Vernon Townley Welch e integrantes del Movimiento Nacionalista Cubano, quienes tenían la misión de efectuar seguimientos a Orlando Letelier del Solar, excanciller de Chile en Estados Unidos.

A la fecha de los hechos, Letelier se desempeñaba en el Instituto de Estudios de Política, en Washington D.C.

La investigación determinó que el 18 de septiembre de 1976 agentes de la DINA se trasladaron hasta el domicilio de Letelier y, por orden de Pedro Espinoza Bravo —quien coordinaba la operación—, instalaron una bomba bajo el automóvil del exministro de Relaciones Exteriores.

La explosión en Washington

El fallo señala que el 21 de septiembre de 1976 se produjo la detonación del artefacto explosivo, provocando la muerte de Orlando Letelier.

“A consecuencia de la misma acción ilícita muere su secretaria; Ronnie Karpen Moffitt, de veinticinco años de edad y de nacionalidad estadounidense, quien junto a su cónyuge, Michael Moffitt, que resultó ileso, lo acompañaban en el vehículo en ese instante”, indica la resolución.

La magistrada estableció que los responsables del operativo planificaron cuidadosamente cada una de las etapas de ejecución del atentado.

Se acreditó que “los oficiales chilenos a cargo del operativo, desde los actos iniciales de ejecución del delito, esto es, la preparación, la elección de los agentes, los medios económicos y las coordinaciones en el extranjero, las estudiaron cuidadosamente, lo cual permite señalar que éstos de manera consciente decidieron la consumación del delito, como también las consecuencias y alcances de éste, controlando el desarrollo y realización del hecho material”.

El rol de la DINA en el extranjero

La investigación también permitió acreditar la existencia de una estructura operativa internacional dentro de la DINA.

Asimismo, se estableció la existencia de “un departamento DINA exterior, integrado por un grupo de agentes abocados al conocimiento de asuntos y políticas internacionales y otro que desarrollaba labores operativas exteriores, identificándose a la persona a cargo de éste con ‘chapas’, siendo Raúl Iturriaga Neumann uno de los que ejerció la dirección y control a la época de los hechos”.