Temblor afecta al norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 12:32 horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 11 kilómetros al sureste de Taltal, a 47 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas