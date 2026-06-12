Por presunta extorsión y usura: CMF emite alerta y denuncia ante el Ministerio Público a 13 aplicaciones de crédito

12 jun. 2026 - 17:56 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) encendió las alarmas tras emitir una alerta pública y presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los responsables de 13 aplicaciones móviles de préstamo.

De acuerdo con el organismo regulador, estas plataformas operan fuera de todo marco legal, aplicando cobros que exceden los límites permitidos (usura) y recurriendo a violentos métodos de cobranza que constituyen presuntos delitos de extorsión.

Las aplicaciones detectadas pueden descargarse en Google Play y portales web informales, lo que facilita el engaño a usuarios que buscan financiamiento rápido.

Las 13 aplicaciones bajo sospecha legal

El organismo fiscalizador identificó las plataformas que están siendo investigadas por la justicia, detallando los siguientes nombres:

APP MICRO DINERO

APP MONI AMIGO – PRÉSTAMOS

APP LUCRA PLATA – LÍDER PRÉSTAMOS

APP BONO MONEY

APP FINZA – PRÉSTAMO DE CRÉDITO

APP TACNA CASH

APP DINERO FÁCIL

APP SOLUCIÓN FACIL PRO

APP CASH ALTIRO – CRÉDITO MÓVIL

APP MITRI PLATA – PRÉSTAMOS SEGUROS

APP SOLPRESTA CL – PRÉSTAMOS RAPIDOS

APP RÁPIDO PRÉSTAMO – PRÉSTAMOS CHILE

APP CUOTA SMART

Modus operandi: cobros excesivos y coerción

El principal peligro de estas herramientas radica en que no están registradas ni supervisadas por el Estado. Al no tener regulación, imponen tasas de interés abusivas conocidas legalmente como usura.

Además, para forzar los pagos, los administradores de estas plataformas acceden a la agenda de contactos, fotos e información privada del teléfono de la víctima en el momento de la instalación.

Con esos datos en su poder, despliegan campañas de hostigamiento, amenazas y extorsiones digitales tanto al afectado como a sus familiares cercanos y compañeros de trabajo, destruyendo su reputación.

¿Cómo protegerse de los fraudes financieros?

Frente al aumento de este tipo de estafas tecnológicas, la CMF recordó a la ciudadanía la importancia de la prevención y el autocuidado digital. La institución recomendó utilizar siempre su sitio web oficial (pincha aquí), específicamente el apartado de Alerta de Fraudes, antes de solicitar dinero en internet o entregar datos personales.

En esta plataforma de consulta, cualquier ciudadano puede comprobar gratis si una empresa o persona natural que ofrece créditos o servicios financieros está fiscalizada y autorizada por el regulador.

Asimismo, permite revisar el historial de alertas emitidas tanto a nivel nacional como por reguladores internacionales, evitando caer en redes informales de financiamiento.