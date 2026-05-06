Lanzan el primer metaverso mobile multimarca de Latinoamérica

06 may. 2026 - 10:43 hrs.

Una nueva plataforma digital desarrollada en Chile promete cambiar las reglas del juego en la industria publicitaria y del entretenimiento. Se trata de un metaverso móvil gratuito, gamificado y multimarca, cuyo lanzamiento oficial está previsto para el segundo semestre de 2026 y que ya despertó interés en varios mercados de la región.

El proyecto nace en un contexto donde las experiencias inmersivas, las economías virtuales y la gamificación ganan terreno a nivel global. La apuesta es construir un ecosistema digital accesible desde el celular, sin costo para los usuarios y sin barreras de entrada, donde tecnología, contenidos y comunidades convergen en un mismo entorno interactivo.

Detrás de la iniciativa están WISE Innovation Studios y Massiva, dos referentes del marketing y la innovación en Latinoamérica, quienes se unieron para crear FAN TACTICS, la compañía que liderará el desarrollo y operación de la plataforma. La inversión inicial contempla varios millones de dólares y un roadmap de evolución entre 2026 y 2028.

Una moneda digital que se canjea en el mundo real

El corazón tecnológico de la plataforma es su sistema: monedas digitales que los usuarios acumulan al participar en experiencias gamificadas y que luego pueden canjear por beneficios concretos fuera de la pantalla. Descuentos en alimentación, transporte, entretenimiento y educación son algunos de los rubros contemplados.

Este modelo phygital —que conecta la experiencia digital con recompensas físicas— es uno de los elementos más novedosos del proyecto. No se trata de puntos acumulables que nadie usa: la lógica apunta a que cada interacción dentro de la plataforma tenga un valor tangible y medible para el usuario.

El esquema ya fue probado en desarrollos previos, donde se alcanzaron entre 100 mil y 500 mil usuarios en etapas maduras, con millones de transacciones y canjes registrados. Esos números son la base de confianza sobre la que se proyecta la expansión hacia 2027 y años posteriores.

La plataforma redefine también el rol de las marcas en el ecosistema digital. En lugar de impactos publicitarios tradicionales, el modelo propone activaciones gamificadas organizadas en categorías, donde la inversión se traduce en interacción real y conversión directa con las audiencias.

"El mercado está evolucionando hacia modelos donde la interacción y la participación de las audiencias se vuelven centrales. Estamos creando un ecosistema donde la tecnología, las marcas y los usuarios pueden interactuar de manera mucho más dinámica, generando experiencias con valor real", señaló **Igal Weitzman, CEO de WISE Innovation Studios**.

"La combinación entre innovación tecnológica, experiencias gamificadas y el alcance de los medios permite construir plataformas donde la interacción y el valor para los usuarios pasan a ser el centro", complementó Sebastián García Del Postigo, gerente general de Massiva.

El proyecto partirá en Chile con un grupo selecto de marcas, para luego escalar regionalmente. El nombre definitivo de la plataforma aún no ha sido revelado.

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