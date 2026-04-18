Ponen en venta la casa del expresidente Patricio Aylwin: Este es el valor que puede costar

18 abr. 2026 - 09:43 hrs.

Luego de que el Estado desistiera en comprar la casa del expresidente Patricio Aylwin, la familia del exmandatario resolvió poner a la venta el inmueble, que está ubicado en un terreno de 460 metros, específicamente en la calle Arturo Medina, comuna de Providencia.

El inmueble posee cuatro niveles: un subsuelo, una planta principal con hall de acceso, living, comedor y escritorio; un segundo piso con tres dormitorios y una habitación menor; y un nivel superior tipo buhardilla. Además, posee terrazas y jardines.

La casa del expresidente Aylwin también recibió visitas importantes, pues Dalai Lama, Gabriel García Márquez y el expresidente de Estados Unidos, George Bush, estuvieron en el lugar.

¿Por qué se decidió vender la casa del expresidente Aylwin?

La hija del expresidente y exministra de Estado, Mariana Aylwin, explicó a LUN que "la casa tiene cerca de 70 años y no ha recibido reparaciones importantes en años. Presenta problemas en la madera, las persianas, la instalación eléctrica y el techo. Requiere una inversión considerable".

"Es una casa que está desocupada desde hace cuatro años. Las propiedades se deterioran si están deshabitadas", afirmó la hija del exmandatario, para luego recalcar que "es una vivienda antigua que exige inversión permanente".

LUN

Si bien se consideró que la casa de Patricio Aylwin fuera transformada en un museo, la idea fue descartada por su alto costo.

¿Cuánto podría costar la casa del expresidente Aylwin?

Al tratarse de una vivienda que perteneció a un expresidente de la República, y considerando su valor histórico, se debe realizar una tasación completamente diferente a la habitual. En concreto, se aplica la metodología AHP (Proceso Analítico Jerárquico), que pondera distintas variables.

Teodosio Cayo, gerente general de la tasadora Arenas y Cayo, afirmó que "una propiedad similar tiene un precio de mercado cercano a 36.000 UF (unos $1.400.000.000) y podría subir entre 20% y 30%, hasta un rango de 45.000 a 49.000 UF (aproximadamente $1.700 a $1.800 millones)".

"No es solo una casa, sino un bien con valor histórico, social e institucional, y eso también se refleja en su precio".

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