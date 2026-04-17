¿Cuándo será el próximo eclipse solar que se verá en Chile?

17 abr. 2026 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

Chile volverá a ser escenario de fenómenos astronómicos; sin embargo, no todos serán visibles de la misma forma en el país. Según el calendario astronómico, el último eclipse solar ocurrió el pasado 17 de febrero de 2026, aunque su visibilidad fue bastante limitada en territorio nacional.

Se trató de un eclipse solar anular, conocido como "anillo de fuego", que se pudo observar en su totalidad principalmente desde la Antártida.

¿Cuándo será el próximo eclipse visible en Chile?

El próximo eclipse solar que se podrá observar de forma más amplia en Chile será el 6 de febrero de 2027. Este fenómeno será de tipo anular y podrá verse con claridad en regiones del sur como Los Lagos y Aysén, mientras que en el resto del país será visible de manera parcial.

¿En qué ciudades de Chile se verá mejor?

Chiloé se posiciona como uno de los puntos más privilegiados del país para su observación. Ciudades como Castro, Ancud y Quellón estarán ubicadas prácticamente en la franja central del fenómeno, lo que permitirá observar el eclipse en condiciones óptimas, con una cobertura solar mucho mayor que en otras zonas del país.

Expertos destacan que mientras más al sur dentro del archipiélago, mejor será la experiencia, siendo Quellón uno de los puntos donde el evento se podrá apreciar con mayor intensidad.

Recomendaciones para ver un eclipse

Los especialistas recomiendan que este tipo de eventos se observe con protección adecuada, utilizando lentes certificados para eclipses o instrumentos especializados. Mirar directamente el sol sin protección puede provocar daños irreversibles en la vista.

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