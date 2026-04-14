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Sismo se registra en el extremo sur del país: Conoce la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor

¿Qué pasó?

Durante la noche de este martes 14 de abril se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Magallanes, cuando el reloj marcaba las 22:38 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 204 kilómetros al oeste de Caleta Meteoro, a 10 kilómetros de profundidad.

LO ÚLTIMO

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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