Sismo se registra en el extremo sur del país: Conoce la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor

14 abr. 2026 - 22:49 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este martes 14 de abril se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Magallanes, cuando el reloj marcaba las 22:38 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 204 kilómetros al oeste de Caleta Meteoro, a 10 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.