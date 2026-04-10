Ocho alumnos de colegio en Pucón hospitalizados: Estaban jugando con soda cáustica que se llevaron a la boca

10 abr. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

Ocho estudiantes de la escuela Fátima de Pucón, región de La Araucanía, fueron trasladados a un centro asistencial tras manipular soda cáustica que encontraron al interior de un basurero del recinto.

El hecho ocurrió cuando los menores tomaron un recipiente que había sido desechado y comenzaron a jugar con él, sin saber que contenía restos de esta sustancia química.

Dos se llevaron soda cáustica a la boca

Los estudiantes utilizaron el objeto incluso como pelota, exponiéndose directamente al químico. La situación se agravó luego de que al menos dos de ellos llevaran el elemento a la boca.

Tras lo ocurrido, los menores se encontrarían en el Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena de Temuco y solo uno de ellos estaría en el Hospital de Pucón. Todos con irritaciones en la boca, pero estas no serían graves", explicó a BioBioChile el seremi de Educación, Aarón Ríos.

Agregó que "por precaución, los dejarán bajo observación para ver si se requiere alguna intervención, y aquí quiero recalcar que en estos casos la prioridad es siempre la salud de los estudiantes, por lo que nos mantendremos en permanente comunicación con la comunidad educativa".

¿Qué dijo el colegio?

Desde el colegio particular subvencionado emitieron un comunicado en el que señalaron que "todos los estudiantes se encuentran en buen estado de salud".

"Como medida preventiva, se les realizan exámenes de rutina en los centros de salud de Villarrica y Temuco con el objetivo de descartar cualquier posible complicación", añadieron.

Para cerrar, aseguraron que se reforzarán las medidas preventivas para evitar que los estudiantes manipulen objetos desconocidos, considerando el riesgo que pueden implicar este tipo de sustancias.

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