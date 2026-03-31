Fuego en Liceo Lastarria: Encapuchados lanzan bombas molotov y generan incidentes

31 mar. 2026 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio afectó este martes al Liceo José Victorino Lastarria, ubicado en la comuna de Providencia, luego de que un grupo de estudiantes encapuchados lanzara una bomba molotov al interior del recinto educacional.

Según información preliminar, el artefacto incendiario habría impactado directamente en las oficinas de los directivos del establecimiento. En paralelo, en el centro del patio se incendió un basurero, lo que generó grandes columnas de humo visibles desde el exterior.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, se trataría de tres alumnos del propio liceo que, durante el recreo y con el rostro cubierto, habrían iniciado los desmanes al interior del colegio.

Bomberos y carabineros acuden a emergencia

Personal de Bomberos llegó al lugar para controlar las llamas. Como medida de seguridad, el tránsito fue suspendido en Avenida Providencia al oriente desde calle Huelén.

Según informes policiales, cerca de las 09:30 horas personal de la 19ª Comisaría de Carabineros concurrió al recinto junto a efectivos de Control de Orden Público (COP), tras reportes sobre una posible salida de estudiantes encapuchados. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y la gestión de ejes viales en el sector.

Las autoridades del establecimiento suspendieron las clases debido a los incidentes.

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