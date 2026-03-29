Presidente Kast participa en la final del rodeo y llama a "hacer que Chile vuelva a crecer"

29 mar. 2026 - 19:22 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de un ambiente marcado por la tradición y la identidad nacional, el Presidente de la República, José Antonio Kast, llegó este domingo hasta la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua para participar en la final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, conocido como el Champion de Chile.

La presencia del mandatario generó alta expectación entre asistentes y prensa, provocando incluso momentos de aglomeración en el acceso al recinto. En el lugar fue recibido por el presidente de la Federación del Rodeo Chileno, Alfredo Moreno, junto a otras autoridades y representantes del mundo corralero.

"Tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer"

Ya en el ruedo, el jefe de Estado tomó la palabra, iniciando con un reconocimiento a las fuerzas policiales. En ese contexto, expresó que "el primer aplauso lo quiero pedir para Carabineros de Chile", recordando además al funcionario Javier Figueroa Manquimilla.

Durante su intervención, Kast destacó el valor de las tradiciones y el trabajo detrás de esta actividad, señalando que "aquí se vive la chilenidad. Aquí hay artesanía. Aquí hay gastronomía. Aquí hay agricultura presente en cada una de las cosas que vemos. Y hay familia".

Asimismo, el mandatario hizo un llamado a la unidad del país: "Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer, que Chile vuelva a ser confiado, que en Chile vuelva a haber inversión", sostuvo.

En esa línea, agregó que "si hay inversión, hay trabajo. Y necesitamos más trabajo para nuestra familia chilena", vinculando el desarrollo económico con el bienestar de las familias.

Primera dama se robó la atención en el rodeo

El Presidente también valoró el rol de quienes participan en el rodeo y en las expresiones culturales asociadas, destacando a jinetes, cuequeros y autoridades locales. Además, mencionó su intención de seguir promoviendo estas tradiciones, indicando que "esperamos tenerlos pronto en La Moneda".

Pese a la euforia por la visita del mandatario al Champio de Chile, quien definitivamente se robó la atención fue la primera dama, Pia Adriasola, quien micrófono en mano entonó "Chile Lindo" en la Medialuna Monumental de Rancagua.

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