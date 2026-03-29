Encuesta Pulso Ciudadano: Desaprobación al Presidente Kast sube 22 puntos y se sitúa en 48,7%

29 mar. 2026 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

La última edición de la encuesta Pulso Ciudadano reveló un fuerte retroceso en la aprobación del presidente José Antonio Kast, quien perdió 12,8 puntos en la segunda quincena de marzo.

El sondeo muestra que el respaldo al mandatario cayó de 47,5% en la primera quincena a 34,7% en el período más reciente. En paralelo, la desaprobación experimentó un alza significativa: pasó de 26,3% a 48,7%, lo que representa un incremento de 22,4 puntos.

¿Por qué aumentó la desaprobación del Presidente Kast?

El deterioro en la evaluación presidencial ocurre en medio de las críticas por el alza de los combustibles anunciada esta semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, medida que se justificó en el contexto del conflicto en Medio Oriente y las dificultades en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético.

El estudio también indagó en la percepción ciudadana sobre esta decisión. Según los resultados, un 57,2% de los encuestados manifestó estar muy en desacuerdo con el alza de los precios de los combustibles y la no aplicación del Mepco por parte del gobierno.

Frente a la pregunta sobre cuál era la mejor alternativa ante el alza del petróleo internacional, la mayoría de los encuestados optó por soluciones intermedias antes que por el traspaso directo del alza al consumidor, el 89,2% de la ciudadanía habría preferido que el Gobierno usara el MEPCO, ya fuera en su forma original o en una versión ajustada. Solo 1 de cada 10 chilenos avala la opción escogida por el Ejecutivo.

Los efectos percibidos por la ciudadanía ante el alza de combustibles son múltiples y de

amplio alcance. La gran mayoría anticipa consecuencias directas en su economía familiar. Así, prácticamente la totalidad de la ciudadanía (98,1%) espera algún tipo de impacto negativo derivado del alza de los combustibles. En el segmento de izquierda política, el 91,8% anticipa alza de precios en productos y servicios.

En cuanto a las medidas anunciadas por el Gobierno para mitigar el alza (congelamiento del transporte público, subsidio a taxistas, congelamiento de parafina), el 43,9% está de acuerdo con ellas, mientras el 24,8% expresa rechazo.

Escudo Fronterizo y "Chile no está en quiebra"

Luego de que plataformas oficiales del Gobierno difundieran la tesis de que Chile es un país "en quiebra", la ciudadanía fue consultada sobre su percepción al respecto. La mayoría rechaza esa caracterización.

Quienes más adhieren a la tesis de la quiebra son los propios partidarios del Gobierno (45,4%), mientras que solo el 8,4% de los opositores la comparte. Entre votantes de derecha, el 48,8% cree que Chile está en quiebra.

El Plan Escudo Fronterizo -que incluye la construcción de una zanja en el desierto norte y mayor tecnología en vigilancia fronteriza- concita un respaldo superior al 50% a nivel nacional.

El apoyo es transversal en todos los grupos socioeconómicos (C1: 59,7%, C2: 53,8%, C3: 58,1%, D-E: 56,5%). Por posición política, el respaldo es especialmente alto entre la derecha (86,1%) y entre los independientes (58,7%). La oposición rechaza el plan en un 59,4%.

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