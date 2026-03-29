Primera dama canta "Chile Lindo" y se roba la atención en la final del Champion de Chile

29 mar. 2026 - 18:24 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de una jornada marcada por la tradición y la cultura chilena, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta Rancagua junto a la primera dama, Pia Adriasola, para participar en la final del Champion de Chile.

El mandatario asistió a la instancia acompañado de ministros y parlamentarios, siendo parte de uno de los eventos más importantes del calendario corralero nacional.

Primera dama sorprende cantando "Chile Lindo"

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención no estuvo ligado a la competencia, sino a una intervención inesperada. En plena actividad, la primera dama tomó el micrófono y comenzó a interpretar "Chile Lindo", generando sorpresa entre los asistentes.

La reacción del público no se hizo esperar: los presentes acompañaron la canción y corearon junto a Adriasola, en un ambiente que rápidamente se transformó en uno de los instantes más comentados de la jornada.

La visita presidencial se desarrolló en un ambiente festivo, marcado por la presencia de autoridades y el protagonismo de las costumbres chilenas, en una nueva edición del Champion de Chile.

Revisa el registro de la primera dama cantando

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