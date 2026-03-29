Temblor se percibe en la zona centro-sur: Conoce la magnitud del movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 14:55 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.0 se registró en la zona centro-sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 93 km al noroeste de Concepción, en la región del Biobío. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 27 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.