Temblor se percibe en la zona centro-sur: Conoce la magnitud del movimiento telúrico

29 mar. 2026 - 15:07 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 14:55 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.0 se registró en la zona centro-sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 93 km al noroeste de Concepción, en la región del Biobío. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 27 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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