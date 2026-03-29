Temblor se registra en la zona centro-norte: Este fue el epicentro y magnitud reportados por Sismología

29 mar. 2026 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 14:11 horas, un temblor de magnitud 3.6 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 5 km al noreste del Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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