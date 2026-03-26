Estudiantes realizan manifestaciones en el centro de Santiago y Plaza Italia

26 mar. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

En la jornada de este jueves, se han registrado manifestaciones de estudiantes en distintos puntos del centro de Santiago, Región Metropolitana.

Las protestas han ocurrido en el sector de Plaza Italia, la Universidad de Santiago, del Parque Diego de Almagro y en la Alameda a la altura de Lord Cochrane.

¿Qué se sabe de las manifestaciones?

Fue cerca de las 11:00 que las personas comenzaron a juntarse en distintos puntos de Santiago, tras una convocatoria que llamaba a marchar hasta el exCongreso.

La protesta se realizó a raíz de las medidas anunciadas por el Gobierno, como la limitación a la gratuidad universitaria, además del alza del precio de las bencinas.

Actuar de Carabineros

Si bien en general las manifestaciones han sido de manera pacífica, han ocurrido algunos enfrentamientos con Carabineros y se han generado cortes de tránsito.

Debido a que algunos de los asistentes a la marcha comenzaron a lanzar elementos contundentes, el personal policial operó con el carro lanzaaguas.

Desvíos de tránsito

Debido al escenario, se han implementado los siguientes desvíos de tránsito: