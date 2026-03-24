Con una inversión inicial de $20 millones: Este es el plan que busca revitalizar al Barrio Triana de Providencia

24 mar. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales de Sercotec, el Barrio Triana, ubicado en la comuna de Providencia, fue seleccionado para integrarse a esta iniciativa, con el objetivo de impulsar un proceso de revitalización económica, urbana y asociativa en este enclave patrimonial de Santiago.

Triana, fundado en 1933, nació como un barrio residencial y diplomático —donde históricamente se instalaron embajadas como la de Italia— y con el paso del tiempo se transformó en un referente de industrias creativas, cultura y gastronomía.

El programa contempla una ejecución de hasta tres años. En su primera etapa, considera una inversión inicial de $20 millones, enfocada en tres ejes principales:

Fortalecimiento asociativo mediante la constitución formal de la asociación gremial del barrio.

mediante la constitución formal de la asociación gremial del barrio. Refuerzo de la identidad e imagen , con mejoras en comunicación, señalética turística y presencia digital.

, con mejoras en comunicación, señalética turística y presencia digital. Impulso del entorno y la seguridad, con incorporación de mobiliario urbano y acciones para mejorar la experiencia peatonal.

El Barrio Triana destaca por su condición de zona de conservación histórica, con fachadas de alto valor patrimonial y una activa vida cultural.

Barrio Triana

Plan de actividades para 2026

La planificación para 2026 contempla la realización de cine al aire libre, el desarrollo de una nueva “ruta urbana” que conectará Triana con otros polos de la ciudad, activaciones colaborativas en invierno y eventos gastronómicos con cierre de calles.

El objetivo es aumentar la frecuencia de actividades y generar un flujo constante de visitantes durante todo el año, especialmente los fines de semana.

Uno de los hitos recientes en esta línea es la inauguración de una alianza entre Turistik, la comuna de Providencia y el Barrio Triana, que permitirá incorporarlo como una nueva parada dentro de sus recorridos por Santiago, conectándolo con referentes turísticos como el Barrio Italia y la Viña Santa Carolina.

Con esta incorporación al programa de Sercotec, el Barrio Triana busca no solo aumentar las ventas de sus micro y pequeñas empresas, sino también fortalecer la cohesión entre locatarios y vecinos, atraer nuevos proyectos y consolidarse como un referente cultural, creativo y gastronómico en la capital.

Barrio Triana

Un barrio con mucho aporte a la ciudad

Francisco Salvatierra, presidente de la Asociación Gremial Barrio Triana y CEO de Cowork Centro Leñería, comentó que “este apoyo de Sercotec valida un trabajo asociativo que el barrio viene construyendo hace años desde sus propios actores”.

“Triana ha logrado articular gastronomía, industrias creativas, cultura y proyectos con identidad propia, y este programa nos permite seguir fortaleciendo ese proceso y poner en valor un barrio que sabemos que tiene mucho que aportar a la ciudad”, agregó.

Desde el Servicio de Cooperación Técnica detallaron que el Barrio Triana forma parte de un grupo de 45 barrios comerciales a nivel nacional que accederán a financiamiento y acompañamiento técnico para impulsar proyectos de escalamiento asociativo, generando beneficios tanto para los comercios como para sus vecinos y visitantes.

“A través de este programa se fomenta una visión de la competitividad y la productividad que no se limita a competir entre unos y otros, sino que abre esa mirada y nos confirma que, trabajando asociativamente, las mipymes y cooperativas pueden crecer y desarrollarse en su conjunto”, señalaron desde la entidad.