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¿Volverá a llover en Santiago?: Jaime Leyton revela cómo estará el tiempo en la RM en los próximos días

¿Qué pasó?

A finales de la semana pasada las precipitaciones se hicieron presentes en Santiago, marcando el inicio del otoño con bajas temperaturas y lluvias en diversas comunas de la Región Metropolitana.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días, incluyendo las primeras jornadas de abril, revelando qué se espera para la capital.

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¿Volverá a llover en Santiago en los próximos días?

El experto expuso que este martes en Santiago se esperan "cielos despejados y que se van a mantener prácticamente toda la semana".

"Vamos a tener tiempo estable de aquí hasta fin de mes prácticamente, sin mayores modificaciones, e incluso hasta los primeros días del mes de abril", agregó.

Incluso, afirmó que "el sábado (será) definitivamente veraniego".

"Es decir, terminamos el mes con un ascenso de temperaturas y, por supuesto, que el mes de abril se va a iniciar más bien caluroso y con ausencia marcadísima de precipitaciones", aseveró.

Las temperaturas para esta semana en Santiago

  • Miércoles: 10°C y 28°C
  • Jueves: 11°C y 28°C
  • Viernes: 11°C y 28°C
  • Sábado: 12°C y 30°C

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