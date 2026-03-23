Dos temblores se registran con minutos de diferencia en la misma zona del norte: Revisa la magnitud y epicentro de los sismos

23 mar. 2026 - 07:41 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, dos temblores de magnitud 3.3 y 3.7 se registraron con solo minutos de diferencia en la misma zona del norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el temblor 3.3 ocurrió a las 07:21 horas a 80 km al sur de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 207 km.

Tan solo tres minutos después, a las 07:24 horas, el sismo de magnitud 3.7 se registró a 79 km al este de Socaire, alcanzando una profundidad de 238 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de estos temblores.

Todo sobre Temblor