Dos temblores se registran con minutos de diferencia en la misma zona del norte: Revisa la magnitud y epicentro de los sismos
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este lunes, dos temblores de magnitud 3.3 y 3.7 se registraron con solo minutos de diferencia en la misma zona del norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el temblor 3.3 ocurrió a las 07:21 horas a 80 km al sur de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 207 km.
Tan solo tres minutos después, a las 07:24 horas, el sismo de magnitud 3.7 se registró a 79 km al este de Socaire, alcanzando una profundidad de 238 km.Ir a la siguiente nota
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de estos temblores.