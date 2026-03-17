Gabriel Boric abre nueva oficina tras dejar La Moneda: Así estará conformada

17 mar. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente de la República, Gabriel Boric, abrió su nueva oficina a pocos días de dejar el mandato, espacio en el que estará acompañado por parte de su antiguo equipo de trabajo de La Moneda.

El lugar está ubicado en Bellavista 77, en el límite de las comunas de Santiago y Recoleta, en la Región Metropolitana, específicamente en el Edificio Pitts.

La información fue confirmada en el matinal emitido por YouTube “Una mañana fabulosa”, programa que se graba al interior del inmueble y es conducido por el periodista Humberto “Toti” Sichel.

¿Quiénes forman parte de la oficina de Boric?

Boric trabajará junto a un equipo de confianza que previamente desempeñó funciones en su gobierno. Este estará integrado por Antonia Illanes como directora ejecutiva de la oficina y Nicole Vergara como directora de comunicaciones.

De acuerdo a LUN, Antonia Illanes es abogada y cuenta con un máster en Estudios Jurídicos Avanzados de la Universidad de Barcelona. Durante el gobierno, se desempeñó como directora administrativa de la Presidencia y subsecretaria del Deporte. Además, fue jefa de gabinete de Gabriel Boric en su segundo periodo como parlamentario.

Por su parte, Nicole Vergara es periodista y cuenta con un magíster en Sociología de la Universidad Católica de Chile. Fue directora de Comunicaciones de la Presidencia y, previamente, asesora en el denominado “segundo piso”.

Vergara también se desempeñó como jefa de Comunicaciones del centro de estudios Espacio Público y como encargada de comunicaciones de Boric durante sus periodos como parlamentario.

La nueva oficina de Boric

Según leyó Sichel, un comunicado publicado por su equipo de trabajo destaca que “el expresidente de la República, Gabriel Boric, definió su próxima oficina como exmandatario”.

“Ubicada en el límite de las comunas de Recoleta y Santiago, decidió conformar su espacio con miras a seguir aportando a Chile”, cierra.

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