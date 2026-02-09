Dos tiendas nuevas y más productos: La expansión de prestigiosa marca de cosmética nacional

09 feb. 2026 - 15:02 hrs.

Con casi 20 años en el mercado, una marca nacional de cosmética busca expandirse, tanto en los productos que ofrece como en la cantidad de tiendas que abren. Se trata de MAJEN, que se sustenta en una visión de largo plazo que integra conocimiento botánico, formulación avanzada y neurocosmética, priorizando la investigación y el control de los procesos como motores de expansión sostenida.

Este crecimiento se proyecta a través de una estructura operativa robusta, que combina un laboratorio propio en Valdivia con alianzas estratégicas de producción en Chile, Europa y Corea.

A nivel comercial, la expansión continuará de forma orgánica, fortaleciendo su red de tiendas propias y ampliando su presencia en espacios selectos, manteniendo una estrategia cuidadosa y escalable.

La expansión de MAJEN

En diciembre pasado, MAJEN concretó la apertura de dos nuevas tiendas ubicadas en Parque Arauco y Alto Las Condes, reforzando su presencia en puntos estratégicos del retail nacional. Estas aperturas forman parte de un plan de crecimiento sostenido que busca acercar la marca a nuevos públicos y fortalecer su visibilidad en el mercado chileno.

Durante este año, la firma contempla el lanzamiento de 13 nuevos productos, con especial foco en el desarrollo de la categoría rostro. Esta expansión se enmarca en un plan de escalamiento gradual a 36 meses, orientado a consolidar su posicionamiento manteniendo el control del negocio y la consistencia que ha caracterizado a la marca desde sus inicios.

Para Consuelo Soto, su fundadora “las nuevas aperturas responden a una estrategia de crecimiento planificada y consistente con nuestro modelo de negocio. Buscamos expandirnos manteniendo el control de la experiencia, la calidad del servicio y la coherencia de la marca en cada punto de contacto. El desafío es crecer de manera sostenida, sin perder los estándares que han definido a MAJEN desde su origen”