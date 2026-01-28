Usuarios reportan caída en sitio web del Zoológico Metropolitano para comprar entradas: Tickets son gratuitos

28 en. 2026 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Parque Metropolitano de Santiago anunció la reapertura del Zoológico Nacional para hoy miércoles, uno de los panoramas más esperados por los niños para este verano. Y es que el lugar se mantuvo cerrado desde marzo pasado por la construcción del nuevo teleférico Pío Nono.

Tras casi un año sin recibir visitas, el zoológico abrió sus puertas este 28 de enero con entradas gratuitas. Sin embargo, varios usuarios en redes sociales reportaron la caída en el sitio web para adquirir los tickets.

"El link nunca abrió", "Está colapsado todo, no puedo ingresar, quiero llevar a mi bebé este sábado", "Creí que era mi internet, gracias por aclarar lo de la página", sostuvieron distintos usuarios.

"Lamentamos los inconvenientes"

Desde las redes sociales del propio zoológico emitieron una publicación en la que advirtieron que "el sitio web de reservas del Zoo Nacional presenta intermitencias. Nuestro equipo está trabajando para restablecer el servicio y puedas reservar tus tickets nuevamente".

De paso, comentaron: "Lamentamos los inconvenientes. Sabemos que hay mucho entusiasmo en volver a recorrer el Zoo, ¡seguimos trabajando!".

