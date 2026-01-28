Ataque a disparos en plaza del centro de Santiago deja un hombre muerto y tres lesionados

28 en. 2026 - 05:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona murió y otras tres resultaron lesionadas en una balacera registrada durante la madrugada de este miércoles en pleno centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, se trató de un ataque perpetrado a eso de las 00:00 horas en calle Catedral, en la Plaza Santa Teresa de Los Andes, donde está emplazada la estación de metro Santa Ana.

Las víctimas son hombres de nacionalidad extranjera, según dieron a conocer desde el Ministerio Público. Uno de los heridos se encuentra en riesgo vital.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía por lo ocurrido en el centro de Santiago?

La fiscal Bárbara Ramírez, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señaló que "son víctimas de múltiples impactos balísticos, los cuales están siendo levantados en este momento por personal del Labocar".

"Estas personas se encuentran lesionadas, encontrándose una de estas personas con heridas de gravedad, y otra persona encontrándose actualmente fallecida", agregó.

La persecutora detalló que "estamos levantando cámaras de seguridad y haciendo distintos empadronamientos en aras a poder determinar cuál es la dinámica correcta de los hechos para poder empezar a realizar diligencias investigativas".