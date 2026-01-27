Siguen transitando por dunas: Vehículos 4x4 tapan patentes para evitar partes empadronados en la región de Coquimbo

27 en. 2026 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

En una práctica habitual se ha convertido el tránsito de vehículos 4x4 por diferentes dunas a lo largo del país. A través de diferentes registros difundidos en redes sociales, se han visto varios jeeps y camionetas transitando por lugares en los que está prohibido.

En la región de Coquimbo preocupa particularmente el caso de dunas de Morrillos, en donde varios vehículos comenzaron a transitar por el sector sin sus patentes para evitar recibir partes empadronados.

Fiscalizaciones y daños al ecosistema

Ricardo Alcaíno, gobernador marítimo de Coquimbo, señaló a Diario El Día que "efectivamente, esta es una situación recurrente durante el período estival, cuando aumentan tanto las denuncias como la presencia de vehículos en los sectores costeros y en los terrenos de playa, los cuales son bienes nacionales de uso público bajo nuestra jurisdicción".

Además de representar un serio riesgo para los veraneantes y habitantes del sector, las dunas son áreas de nidificación de aves que están en estado de conservación, cuyos huevos y crías quedan expuestos ante el tránsito vehicular.

A pesar de ello, el gobernador afirmó que se están realizando masivas fiscalizaciones "tanto por vía terrestre como aérea, mediante patrullajes con helicóptero, especialmente durante los períodos de mayor afluencia".

Igualmente, Alcaíno hizo un llamado a la población a denunciar y grabar este tipo de hechos, aunque reconoció que muchos autos no usan patentes para evitar ser descubiertos.

Por su parte, Bernardita Villanueva, de la Fundación Proyecto Adelaida, explicó al citado medio que su organización monitorea la nidificación del pilpilén y el chorlo nevado, cercando zonas sensibles e instalando señaléticas para evitar atropellos de nidos. Además, recordó que solo un 5% de la costa de Chile corresponde a campos dunares.