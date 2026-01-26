"Con los brazos abiertos": Alcalde de Vicuña se abre a que resort de Rosa Agustina rechazado en Olmué se construya en su municipio

26 en. 2026 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

"Con los brazos abiertos". De esa manera, el alcalde de Vicuña, Mauricio Aros, dice esperar que el millonario proyecto inmobiliario de Rosa Agustina se desarrolle en su municipio, luego de que el proyecto original "Villa Agustina", que buscaba emplazarse en Olmué y ser un espacio pensado en la tercera edad, no llegara a buen puerto.

En conversación con el Diario Financiero, Humberto Ríos, empresario de Valparaíso y dueño de los resorts Rosa Agustina, dijo que no perdía la esperanza de poder concretar la iniciativa, precisamente en la comuna de la región de Coquimbo. Esto, aprovechando un paño de 37 hectáreas que tiene en ese lugar.

Cabe recordar que su propuesta original, que esperaba instalarse en Olmué, se vio truncada luego de que fuese rechazada por una consulta de vecinos de la zona.

Tras confesar la posibilidad de materializar en Vicuña su proyecto, fue el mismo alcalde de esa comuna que recogió el guante y mostró su total disposición en contribuir en aquello.

También en conversación con el medio anteriormente citado, el alcalde definió el proyecto como "una tremenda oportunidad". "Vicuña es una comuna súper turística, es el corazón del valle y tener un atractivo como Rosa Agustina, como lo que se ha construido, para nosotros sería entregarle harto valor al sector".

Al ser consultado sobre si Vicuña está preparada para algo así, Aros indicó que "eso siempre lo dicen los equipos técnicos. Aquí no hay decisiones al lote ni por gusto personal. Todos los proyectos pasan por la Dirección de Obras y por las revisiones que corresponden".

"Si cumple con la normativa, avanza. Y si no, se ve qué alternativas existen, pero siempre dentro de la ley. Esa regla es la misma para todos, agregó.

El proyecto que Rosa Agustina no pudo concretar en Olmué

En la ficha del proyecto presentada en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que a posteriori fue desestimado, se especifica que lo que se buscaba instalar era "un resort en donde todo esté pensado para una mejor calidad de vida, donde la accesibilidad universal esté considerada en veredas, accesos, ciclovías y en todas las medidas de anchos de elementos como pasamanos, puertas y rampas según normativas nacionales e internacionales".

El objetivo era la "construcción y operación de un resort para la tercera edad, en donde todo esté pensado para una mejor calidad de vida".

"El proyecto consta de un primer sector de recepción donde se ubica un portal de acceso con estacionamientos de visitas, donde se encontrará un área de deportes compuesta de 9 canchas de pádel, baños camarines, un Bowling de 6 pistas, un Gimnasio, multicancha de pasto sintético y área de juegos y entretenimientos focalizados a este segmento, a continuación, se encuentra un Club House con restaurante y áreas de servicio. Habrá un área de piscina temperada para natación y ejercicios, se considera también un sector con una piscina hidromasaje", se agrega.

"Además, dentro de este primer sector, se encontrará un área de servicios donde habrá lavandería, minimarket y farmacia. Luego al ingresar se encontrará un segundo sector donde habrá 60 cabañas en 1 piso de 2 a 3 habitaciones en un estilo mediterráneo cálido y acogedor con escala de barrio americano en donde no hay cierros ni rejas que delimiten y confinen la imagen de esta Villa", añade.

"Finalmente, se llegará a un tercer sector en donde se encontrarán 2 edificios departamentos de 4 pisos con instalaciones tipo resort como piscinas, áreas comunes para entretenimiento, salas de reuniones, quincho y otros. A todo esto, se le suman diversas áreas verdes combinadas con las edificaciones y vialidad. El paisajismo como el equipamiento y mobiliario urbano estará pensado para lograr un ambiente de belleza y que propicie una buena calidad de vida logrando estándares internacionales", concluyó.