Con extenso bosque, el fin de la rotonda y un nuevo monumento: Así quedará la nueva Plaza Italia

27 en. 2026 - 09:51 hrs.

En poco más de tres semanas se proyecta el fin de los trabajos del Nudo Baquedano, proyecto que ya cuenta con un 97% de avance y que le dará una nueva cara a lo que en algún momento era la popular Plaza Italia.

La remodelación del eje Plaza Baquedano-Plaza Italia busca transformar el tradicional espacio capitalino, caracterizado por el flujo vial, en un lugar mayormente peatonal y con un gran aumento de áreas verdes.

Así quedará la nueva Plaza Italia

Lo más notorio de la remodelación es el fin de la histórica rotonda, para dar espacio a más áreas verdes que permitirán conectar tres parques: el Balmaceda por el oriente, el Bustamante por el sur y el Forestal por el poniente. Para ello, habrá una nueva Plaza Cívica de más de 14 mil m², que articulará el tránsito peatonal entre los tres parques.

Así se verá la Plaza Italia / Aton

En esa línea, el gobernador Claudio Orrego comentó a LUN que se duplicará la cantidad de árboles, pasando de 229 a 425. En especial, en la explanada Las Artes, frente al Teatro de la U. de Chile, habrá un frondoso bosque que dará 10.400 m² de sombra.

La explanada con nuevos árboles / Aton

En cuanto a la estatua del general Baquedano, se proyecta restaurar su base. Junto a ello, también se está instalando un monumento a Gabriela Mistral.

El monumento a Baquedano

Orrego adelantó que el plan es terminar los trabajos a fines de verano, aunque la remodelación al acceso a la estación de Metro demorará otros dos años más.